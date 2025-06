Caldo a Firenze | codice rosso fino a mercoledì 2

L'ondata di caldo a Firenze si intensifica, con il codice rosso esteso fino a mercoledì 2 luglio 2025. Le alte temperature mettono a dura prova cittadini e visitatori, richiedendo massima attenzione e precauzioni per tutelare la salute. La situazione, prevista in continuo peggioramento, invita a restare informati e adottare comportamenti responsabili. È fondamentale conoscere i rischi e le misure di prevenzione per affrontare al meglio questa emergenza climatica.

Continua l'ondata di caldo a Firenze con il codice rosso esteso fino a mercoledì 2 luglio 2025. È quanto si legge nel nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Caldo a Firenze: codice rosso fino a mercoledì 2

In questa notizia si parla di: firenze - caldo - codice - rosso

Meteo in Toscana, ponte 2 giugno: caldo e afa con l’anticiclone africano. 32 gradi a Firenze - Preparati a un ponte del 2 giugno infuocato in Toscana! Con l’anticiclone africano che avanza, Firenze sfiorerà i 32 gradi, e l’afa sarà protagonista indiscussa.

Firenze, il caldo non si ferma: codice rosso fino a domani (esteso probabilmente a domenica) Vai su X

GRAN CALDO A FIRENZE, PICCHI A 38 GRADI ED IL COMUNE ISTITUISCE LA MAPPA DEI “RIFUGI CLIMATICI” Individuando luoghi cittadini dove potersi riparare dall’allerta con codice rosso. La lista nell’articolo. Vai su Facebook

Caldo a Firenze, codice rosso fino a mercoledì 2 luglio; Caldo, a Firenze codice rosso proseguirà fino al 28 giugno; Allerta caldo a Firenze, bollino rosso fino a mercoledì 2 luglio.

Caldo, a Firenze codice rosso proseguirà fino al 28 giugno - Il codice rosso a Firenze per il caldo andrà avanti fino al 28 giugno. Secondo msn.com

Firenze, il caldo non si ferma: codice rosso fino a domani (esteso probabilmente a domenica) - Il codice rosso è stato confermato fino a domani, sabato 28 giugno, e con ogni probabilità sarà esteso anche a domenica 29, quando le temperatur ... Riporta informazione.it