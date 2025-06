Calciomercato trattative e i rumors di oggi | il Napoli stringe per Lang e pressa Beukema

Il calciomercato estivo infiamma le voci e le trattative più calde: il Napoli, fresco di scudetto, non si ferma e punta a rafforzare ulteriormente la sua rosa. Dopo l'asso nella manica de Bruyne, ora si concentrano su Noa Lang, il talento olandese che potrebbe fare la differenza in attacco. Ma non è tutto: i partenopei pressano anche per Beukema, svelando una strategia ambiziosa per conquistare nuovi trionfi. È il momento di scoprire tutti i dettagli di questa corsa al mercato.

Milano, 30 giugno 2025 – Il Napoli campione d'Italia, a poche settimane dal super colpo de Bruyne, è pronto a regalare a mister Antonio Conte un altro pezzo da novanta: il club partenopeo, stando a quanto riportato da più fonti, è infatti ad un passo dall'ingaggio di Noa Lang. Il Napoli avrebbe infatti trovato l'accordo con il Bruges per portare l'olandese classe 1999 – un giocatore in grado di svariare sul fronte offensivo – alla corte di Antonio Conte: ai belgi andrà una cifra vicina ai 25 milioni comprensivi di bonus, mentre Lang firmerà un contratto di durata quinquennale. Lang non sarà però con tutta probabilità l'unico rinforzo per il reparto d'attacco del Napoli che insiste per far vestire la casacca azzurra a Lorenzo Lucca, per il quale l'Udinese chiede almeno 25 milioni.

