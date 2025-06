Calciomercato Torino non tramonta la cessione di Coco | riflessioni in corso la situazione

Al calciomercato del Torino si accendono i riflettori sulla possibile cessione di Saul Coco, un’operazione che tiene banco tra riflessioni e aggiornamenti continui. Dopo un solo anno in granata, il giocatore potrebbe presto cambiare maglia, con l’Al-Duhail interessato a portarlo in Qatar. La situazione è ancora in evoluzione, e nelle prossime ore potremmo conoscere il destino di Coco e le strategie del club torinese. Rimanete sintonizzati per tutti gli sviluppi.

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Torino, con la possibile cessione di Saul Coco dopo un solo anno in granata. I dettagli La trattativa per portare Saul Coco all'Al-Duhail resta ancora aperta e nelle prossime ore è attesa una decisione definitiva da parte del giocatore e del Torino. Come riportato da Di Marzio, Saul Coco .

Calciomercato Torino, Coco può dire subito addio: trattativa aperta per la cessione all'estero, la situazione - Il calciomercato del Torino si anima con una notizia che potrebbe scuotere la rosa: Saul Coco, dopo appena un anno, sembra pronto a dire addio ai granata.

