Calciomercato rossoblù | Pobega torna al Milan

Trenta presenze complessive, per un totale di 1.634 minuti conditi da due gol e tre assist in campionato, un centro in Coppa Italia e uno in Champions League. Tutto sommato, al netto di un paio di cartellini rossi evitabili (indimenticabile la sciagurata espulsione contro la Lazio), possiamo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it