Calciomercato rossoblù | Calabria lascia il club

Il calciomercato rossoblù si infiamma con l’addio di Calabria, un’uscita che segna un capitolo breve ma intenso. Sei mesi di sfide e emozioni, culminati nella decisione di non rinnovare con il club emiliano, spinto dalle poche garanzie di titolarità. Ora, il difensore è un free agent pronto a scrivere nuove pagine. La sua ultima stagione in rossoblù rimarrà impressa come un tassello di passaggio, ma cosa riserverà il futuro?

