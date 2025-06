Calciomercato Roma via le cessioni poi l’assalto a Laurienté | Gasperini aspetta rinforzi sulle fasce

La Roma si avvicina alla svolta cruciale del suo calciomercato estivo, con le cessioni come priorità per rispettare il Fair Play Finanziario UEFA. Dopo settimane di tensione e trattative serrate, il club si prepara a lanciare l'assalto definitivo a nuovi rinforzi, con Gasperini che aspetta sulle fasce. La fase decisiva sta per concludersi: da domani, con la fine dei limiti internazionali, Frédéric Massara potrà finalmente operare con maggiore libertà, puntando a rafforzare la squadra e a inseguire nuovi obiettivi.

La Roma è entrata nella fase decisiva del suo mercato estivo, e non solo per ciò che riguarda gli acquisti. In queste ore, infatti, il club giallorosso è concentrato a chiudere il capitolo più spinoso: le cessioni necessarie per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario UEFA. Una fase che sta per concludersi: da domani, con la scadenza ufficiale dei vincoli imposti dai paletti internazionali, Frédéric Massara potrà finalmente operare con maggiore libertà. Il dopo-Atalanta di Gasperini parte dalla Roma. Il progetto, ormai è chiaro, ruota tutto attorno al nuovo allenatore. Gian Piero Gasperini ha lasciato l'Atalanta e la Champions League per sposare il progetto romanista, una scelta forte, convinta, maturata anche grazie all'intervento silenzioso ma decisivo di Claudio Ranieri, oggi nel ruolo di senior advisor.

