Calciomercato Roma piace Gonzalo Garcia del Real Madrid | concorrenza dalla Premier

Il calciomercato della Roma si scalda, con il nome di Gonzalo Garcia del Real Madrid in cima alle preferenze. Il giovane talento classe 2004, protagonista al Mondiale per Club negli Stati Uniti, sta attirando l’attenzione di vari club europei, tra cui anche i giallorossi. Con numeri impressionanti e un futuro promettente, Garcia rappresenta una vera opportunità di mercato per rinforzare il centrocampo romanista. La sfida tra grandi club è appena iniziata…

Il Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti sta diventando una preziosa vetrina per i giovani talenti delle big europee. Tra questi, il nome che sta circolando con maggiore insistenza è quello di Gonzalo Garcia, classe 2004 del Real Madrid. Finora ha già messo a referto due reti e un assist in appena tre partite, numeri che hanno acceso l’interesse di numerosi club, tra cui anche la Roma. Garcia, protagonista assoluto del torneo con la maglia dei Blancos, si è guadagnato i riflettori con una maturità e una qualità fuori dal comune per un diciannovenne. Il Real, consapevole del valore in crescita del ragazzo, ha cominciato a ricevere proposte concrete da più parti d’Europa, con il Leeds United attualmente in vantaggio nella corsa al suo cartellino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, piace Gonzalo Garcia del Real Madrid: concorrenza dalla Premier

