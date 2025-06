Calciomercato Roma occhi su Mikautadze | il destino del Lione può aprire uno spiraglio

Nel cuore del calciomercato estivo, la Roma si muove con occhi vigili su Mikautadze, un talento che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. Ma il destino del Lione, alle prese con una crisi finanziaria senza precedenti, potrebbe aprire uno spiraglio insperato: un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. La scacchiera delle trattative è in movimento, e il futuro di Mikautadze potrebbe essere scritto proprio tra queste pieghe imprevedibili.

Tra le mille trame che si intrecciano nel mercato estivo, c’è anche una pista che porta lontano da Trigoria, ma che potrebbe improvvisamente diventare molto piĂą vicina. Secondo quanto riferito da Francesco Guerrieri di Calciomercato.com, la Roma starebbe monitorando da vicino la situazione delicata del Lione, club in bilico tra permanenza e retrocessione in Ligue 2 per motivi legati alla crisi finanziaria. Un crollo strutturale che potrebbe avere effetti a catena sul mercato europeo, soprattutto su quei giocatori che, pur brillando individualmente, si ritroverebbero improvvisamente senza un palcoscenico di livello. 🔗 Leggi su Sololaroma.it