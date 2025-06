Calciomercato Roma non solo Abraham | anche Shomurodov verso l’addio In corsa Mikautadze Krstovic e Scamacca

Il calciomercato della Roma si svela come un vero e proprio campo di battaglia, con il volto dell’attacco destinato a cambiare radicalmente. Mentre Tammy Abraham si avvicina al Besiktas, anche Shomurodov potrebbe lasciare Trigoria, aprendo le porte a un nuovo volto per l’attacco giallorosso. Dopo aver sistemato i conti, i giallorossi sono pronti a rinnovare e rafforzare il reparto offensivo, con una vera e propria rivoluzione in vista.

L'attacco della Roma è pronto a cambiare volto. La cessione imminente di Tammy Abraham al Besiktas non sarà l'unica uscita nel reparto offensivo: anche Eldor Shomurodov è in uscita, con diverse squadre, soprattutto in Turchia, pronte a fare un tentativo per l'attaccante uzbeko. Il club giallorosso, sistemati i conti in extremis con la UEFA per il rispetto del Fair Play Finanziario, potrà ora muoversi in entrata. E il pacchetto offensivo sarà la priorità del nuovo corso targato Gasperini-Massara. Shomurodov verso l'addio: si valuta l'offerta giusta. Shomurodov ha vissuto la sua miglior stagione in Italia con Claudio Ranieri, collezionando 37 presenze, 7 gol e 5 assist.