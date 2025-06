Calciomercato Roma Nico Paz resta al Como | niente Real Madrid ma anche i giallorossi restano alla finestra

L’incertezza regna sovrana nel calciomercato della Roma, mentre Nico Paz rimane al Como e il Real Madrid sceglie di non esercitare la clausola di recompra. Un movimento che tiene tutti con il fiato sospeso, tra speranze giallorosse e ambizioni del giovane talento argentino. Con un bilancio di prestazioni da highlight, il futuro di Paz si scrive ancora sul filo del rasoio, alimentando discussioni e sogni di grandezza.

Ore roventi a Como, e non soltanto per la colonnina di mercurio. Il 30 giugno, data cerchiata in rosso da settimane, è passata senza scossoni: il Real Madrid non ha esercitato la clausola di recompra su Nico Paz, lasciando il talento argentino nelle mani di Cesc Fabregas almeno per un'altra stagione. Una scelta destinata a far discutere, anche perché intorno al ragazzo – protagonista di una stagione da 6 gol e 9 assist in 35 presenze – si erano mossi diversi club, tra cui l'Inter e la Roma. Il Real Madrid dice no (per ora). Nato in Spagna ma con passaporto argentino, classe 2004, Nico Paz era legato da un diritto di riacquisto al club blanco: 9 milioni di euro, questa la cifra che i madrileni avrebbero dovuto versare entro il 30 giugno per riportarlo a Valdebebas.