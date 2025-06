Calciomercato Roma Massara valuta Hermoso | il Valencia bussa alla porta

Nel silenzio apparente dei primi giorni di mercato, Frédéric Massara ha iniziato a scandagliare ogni angolo della rosa giallorossa, anche quelli che fino a poche settimane fa sembravano dimenticati. Tra i dossier sul tavolo c’è anche quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo classe 1995, reduce da una stagione complicata e spezzata a metà. Il Valencia bussa alla porta: il futuro di Hermoso potrebbe cambiare radicalmente.

Nel silenzio apparente dei primi giorni di mercato, Frédéric Massara ha iniziato a scandagliare ogni angolo della rosa giallorossa, anche quelli che fino a poche settimane fa sembravano dimenticati. Tra i tanti dossier sul tavolo del nuovo direttore sportivo c’è anche quello di Mario Hermoso, difensore spagnolo classe 1995, reduce da una stagione complicata e spezzata a metà. Hermoso torna alla base, ma il futuro è già in bilico. Arrivato a parametro zero lo scorso anno, Hermoso era stato inizialmente inserito nei piani tecnici della Roma, prima di essere dirottato in prestito al Bayer Leverkusen nel corso della sessione invernale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it