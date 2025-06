Calciomercato Roma corsa contro il tempo | Abraham al Be?ikta?

Il calciomercato della Roma corre contro il tempo: oggi, 30 giugno, scadono i limiti imposti dal Fair Play Finanziario e la società giallorossa si impegna senza sosta per rimanere in regola. Con Abraham ai margini del nuovo progetto, si fa sempre più concreta l’ipotesi di una cessione strategica. La questione, ora, è come la Roma possa concludere al meglio questa fase cruciale per il suo futuro.

La Roma stringe i tempi. Oggi, 30 giugno, scadono i paletti imposti dal Fair Play Finanziario e in casa giallorossa si lavora senza sosta per rientrare nei parametri previsti dagli accordi siglati con la UEFA. Il club capitolino ha bisogno di chiudere almeno una cessione importante per sistemare il bilancio e una delle piste più calde delle ultime ore porta il nome di Tammy Abraham. L'attaccante inglese è ormai finito ai margini del nuovo progetto di Gian Piero Gasperini, che punta su profili più funzionali al suo calcio. E mentre Angelino ha deciso di restare per giocarsi le sue chance e Ndicka ha espresso la volontà di proseguire la sua avventura romanista, Abraham appare il principale indiziato a salutare Trigoria nelle prossime ore.

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato #Roma, lo #Zenit offre 20 milioni per #Abraham: il giocatore non è convinto della destinazione. Vai su Facebook

Fine corsa per Abraham, l'inglese saluta con dieci gol e un sigillo decisivo in Supercoppa; Abraham (ri)vuole la Premier: sei club in corsa; Milan, la Roma punta sulla “stretta di mano”: come può andare in porto lo scambio tra Saelemaekers e Abraham.

Calciomercato: sorpresa Abraham, preso per 20mln - Neanche il tempo di tornare dal prestito dal Milan che Tammy Abraham si è già trovato una nuova squadra in vista della prossima stagione. Da calcionow.it

Abraham, c'è la svolta: dice sì al Besiktas. E a Roma accetta l'offerta di 20 milioni - Dopo l'esperienza al Milan, l'attaccante andrà al club turco. Come scrive gazzetta.it