Calciomercato Roma contatti continui per la cessione di Abraham al Besiktas | le cifre e cosa manca per chiudere

Il calciomercato della Roma si infiamma con i continui contatti per la cessione di Tammy Abraham al Besiktas. Dopo settimane di negoziati, le parti sono vicine a un’intesa, ma alcuni dettagli rimangono da definire. Le cifre offerte e le condizioni contrattuali sono al centro delle ultime discussioni, mentre i tifosi aspettano con trepidazione l’esito finale di questa movimentata trattativa che potrebbe rivoluzionare il fronte offensivo giallorosso.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con la possibile cessione di Tammy Abraham al Besiktas. Tutti i dettagli La Roma continua a lavorare intensamente per il trasferimento di Tammy Abraham al Besiktas, con contatti costanti tra le due società . Secondo quanto riportato da Di Marzio, i giallorossi stanno cercando di concludere la trattativa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, contatti continui per la cessione di Abraham al Besiktas: le cifre e cosa manca per chiudere

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Roma, vicina la cessione di Abraham: le cifre dell'operazione; Abraham, c'è la svolta: dice sì al Besiktas. E la Roma accetta l'offerta di 20 milioni; Abraham-Besiktas, c'è l'accordo: alla Roma andranno 20 milioni di euro.

Roma, accordo verbale con il Besiktas per la cessione di Abraham. Le news di calciomercato - La Roma ha raggiunto l'accordo verbale con il Besiktas per la cessione di Tammy Abraham: operazione in prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro più bonus. Scrive sport.sky.it

LIVE | Calciomercato Roma: Romano, segnali social di permanenza. Plaia piace al Pescara. Domani Abraham a Istanbul - CALCIOMERCATO ROMA – Il 30 giugno è il giorno fatidico, quello in cui la Roma è chiamata a chiudere le operazioni in uscita per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario ed evitare così le sanzio ... Segnala msn.com