Calciomercato Parma Leoni vicino all’addio Queste novità saranno decisive sul suo futuro

Il calciomercato del Parma si scalda con il futuro di Giovanni Leoni, talento classe 2006 che ha attirato l’attenzione di grandi club come Inter, Juve e Milan. Le trattative sono ormai in fase decisiva: sarà il giovane difensore a fare il grande salto o rimarrà una pedina preziosa per i Ducali? Le prossime ore ci sveleranno se questa estate cambierà volto al suo destino.

Calciomercato Parma: Leoni nel mirino dell'Inter, ma è asta con Juve e Milan. Ecco le novità Il calciomercato Parma entra nel vivo con un nome che sta già infiammando le trattative estive: Giovanni Leoni, giovanissimo difensore centrale classe 2006, è finito nel mirino delle big italiane. Dopo una stagione sorprendente in Serie A con la .

