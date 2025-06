Calciomercato Napoli per il centrocampo spunta l’idea Yarmolyuk Moretto

Il calciomercato del Napoli è in fermento, con la società pronta a sorprendere ancora una volta. Mentre si intensificano le trattative per rinforzare il centrocampo di Antonio Conte, spunta un nome di grande talento: Yehor Yarmolyuk, giovane Ucraino classe 2004, attualmente al Brentford. Una mossa che potrebbe rivelarsi strategica per il futuro della squadra azzurra. Ma quali sono le reali prospettive di questa trattativa?

Il Napoli continua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Un nome nuovo ha iniziato a circolare in queste ore per quanto riguarda il centrocampo. Si tratta di Yehor Yarmolyuk, 21enne ucraino – è un classe 2004 – attualmente in forza al Brentford (contratto fino al 2031). A riferirlo è la coppia di esperti di mercato formata da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. Leggi anche: Juanlu Sanchez, il Siviglia doveva fare cassa entro oggi ma ha rifiutato due offerte del Napoli (El Desmarque) Napoli su Yarmolyuk, l’indiscrezione di mercato. Ecco quanto raccontato da Matteo Moretto su Youtube: «C’è un nome nuovo per il centrocampo del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Calciomercato Napoli, per il centrocampo spunta l’idea Yarmolyuk (Moretto)

In questa notizia si parla di: napoli - centrocampo - yarmolyuk - moretto

Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica - Il Napoli si prepara attivamente per la prossima stagione, puntando su rinforzi strategici. Oltre all'interesse consolidato per il centravanti Jonathan David del Lille, gli azzurri esplorano anche l'acquisto di un centrocampista, tra cui spicca il nome di Florentino Luis del Benfica.

Moretto: “Il #Napoli segue #Yarmolyuk del #Brentford a centrocampo” Vai su X

Calciomercato Napoli, per il centrocampo spunta l’idea Yarmolyuk (Moretto); Napoli su Yarmolyuk del Brentford! Moretto svela: Azzurri affascinati dal centrocampista; Nome nuovo per il centrocampo del Napoli: si tratta di Yarmolyuk del Brentford.

Ferguson-Napoli, Moretto: "Pista calda: può essere lui il nuovo rinforzo a centrocampo" - MSN - A riferirlo, è stato Matteo Moretto, esperto di mercato internazionale, tramite un post pubblicato sui suoi canali social: "Il Napoli resta sempre fortemente interessato allo scozzese Lewis Ferguson. Lo riporta msn.com

Il Napoli riparte dal centrocampo campione d'Italia - Il Mattino - Al netto dei vari tira e molla di mercato, il centrocampo dei campioni d'Italia ... Riporta ilmattino.it