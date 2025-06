calciomercato napoli lang in arrivo

Il calciomercato del Napoli si infiamma con l’arrivo di Noa Lang, che si aggiunge alle recenti acquisizioni di De Bruyne e Marianucci. Un mercato scoppiettante, che punta a rafforzare la rosa di Antonio Conte già in vista dell’inizio del ritiro a Dimaro, previsto per il 17 luglio. Con obiettivi chiari e ambiziosi, il club partenopeo si prepara a scrivere un nuovo capitolo entusiasmante della sua storia.

Il calciomercato del Napoli è sempre molto attivo. Noa Lang sarà il terzo colpo del Napoli in questa sessione di mercato, dopo gli annunci di De Bruyne e Marianucci. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come l’obiettivo del club sia chiaro. Gli uomini del mercato della Società di De Laurentiis vogliono consegnare ad Antonio Conte una rosa quasi completa già per l’inizio del ritiro a Dimaro, fissato per il 17 luglio. La priorità è l’attacco, ma non è l’unico binario su cui viaggia il club azzurro: sono molteplici le trattative in corso per rinforzare ogni reparto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com