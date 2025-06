Calciomercato Napoli il Bologna è sicuro | messaggio inviato

Il calciomercato napoletano si infiamma: dopo i grandi colpi di Marianucci e De Bruyne, il Napoli punta a chiudere l’affare Noa Lang con il PSG, puntando a rafforzare le fasce offensive. La strategia del club azzurro si fa sempre più concreta, con un obiettivo chiaro e una trattativa che promette di fare scalpore. Rimanete sintonizzati: il futuro del mercato partenopeo potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Per il Napoli ed il Bologna, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento su una strategia. Il Napoli, di fatto, vuole chiudere il suo terzo colpo di questa sessione estiva di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, Giovanni Manna vuole trovare con il PSG nei prossimi giorni l'intesa definitiva per Noa Lang. L'esterno offensivo olandese, di fatto, è il prescelto per rinforzare le corsie della squadra di Antonio Conte. Tuttavia, oltre a Lang, il Napoli vorrebbe prendere sulle fasce anche Ndoye del Bologna. Proprio sul fronte che riguarda una doppia trattativa con il team felsineo, tra l'altro, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento.