Calciomercato Milan un ex interista in cabina di regia? L’indiscrezione

Il calciomercato del Milan si infiamma: un ex interista potrebbe prendere il comando in cabina di regia, portando esperienza e talento alla mediana rossonera. Le indiscrezioni suggeriscono che i nuovi acquisti siano già in cantiere, con un nome caldo che scombina i pronostici. La sfida tra passato e presente si fa sempre più avvincente, lasciando i tifosi in trepidante attesa: cosa riserverà il futuro per il Diavolo?

Il Milan acquisterà almeno un regista davanti alla difesa in questo calciomercato estivo: 'rumors' portano dritti dritti a un ex nerazzurro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, un ex interista in cabina di regia? L’indiscrezione

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

