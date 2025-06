Calciomercato Milan ufficiale l’addio a Florenzi | Leader in campo e fuori

Il calciomercato estivo del Milan saluta una figura di spicco: Alessandro Florenzi. Il terzino, simbolo di leadership e dedizione, lascia i rossoneri al termine del suo contratto, senza rinnovo. Un addio che segna la fine di un’era e apre nuovi orizzonti per il club e il giocatore, pronti a scrivere insieme il prossimo capitolo della loro carriera.

Alessandro Florenzi, terzino classe 1991, lascia il Milan in questa sessione estiva di calciomercato: contratto scaduto, niente rinnovo.

