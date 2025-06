Calciomercato Milan Thiaw complica le cose? Ecco perché

Come riportato da Calciomercato.com, tra Como e Milan ci sarebbe l'accordo per Malick Thiaw. Decide tutto il giocatore stesso. Le ultime. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Thiaw complica le cose? Ecco perché

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Thiaw non ha ancora dato il via libera al trasferimento Secondo @gianlucadimarzio il giocatore sta ancora valutando le possibili destinazioni per la prossima stagione #Sempremilan #calciomercato #Thiaw

Cosa manca per chiudere per #Thiaw #Como #Milan #calciomercato

Calciomercato Como, Thiaw complicato: soluzione Solet, alternativa dalla Fiorentina - Il Como continua a insistere per Malick Thiaw, difensore classe 2001 del Milan, ma la trattativa resta ... Da fantamaster.it

Thiaw mette in sospeso la trattativa con il Como: cosa sta succedendo - Tra i principali obiettivi del club lariano c’è Malick Thiaw, giovane difensore del Milan. Lo riporta notiziemilan.it