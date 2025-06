Calciomercato Milan Simic torna in Italia? Moretto | Ecco a chi piace

Il calciomercato Milan si infiamma: Simic, ex rossonero, potrebbe fare il grande ritorno in Italia. Matteo Moretto svela i dettagli e le squadre interessate, tra cui il Milan stesso. La suggestione di rivedere il centrale serbo in Serie A sta già facendo discutere i tifosi. Ma sarà davvero possibile un suo ritorno? Scopriamo insieme le ultime novità e i retroscena di questa possibile operazione di mercato.

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato anche del futuro del centrale serbo Jan-Carlo Simic, ex Milan. Torna subito in Italia?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Simic torna in Italia? Moretto: “Ecco a chi piace”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - simic - torna

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Liberali Milan Carta per per il supe colpo in difesa Vai su Facebook

L’ex Milan torna in Serie A: operazione da oltre 10MLN; Calciomercato, Lazio su Simic: ritorno in Italia per l’ex Milan?; Simic: Ero abbastanza forte per giocare nel Milan. Ha una squadra da prime 4.

L’ex Milan torna in Serie A: sarà titolare in Champions League - La nuova stagione con il bisogno di rinforzare la rosa in vista della Champions da giocare, porta l'ex Milan di nuovo in Serie A. Secondo calciomercatoweb.it

Calciomercato svincolati Florenzi lascia il Milan. Da Pasalic a Modric: la lista di tutti i giocatori senza contratto - Da molti anni a questa parte, il 30 giugno fa rima con la fine della stagione e corrisponde al termpo dei saluti e alla chiusura dei bilanci. Segnala msn.com