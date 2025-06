Calciomercato Milan rivoluzione a centrocampo | Modric c’è due in arrivo

Il calciomercato estivo del Milan si trasforma in una vera rivoluzione a centrocampo, con Modric e due talenti pronti a fare il grande salto. La società rossonera punta a rinforzare la mediana, svelando un progetto ambizioso e strategico per tornare ai vertici. Scopriamo insieme le intenzioni del club e come questa svolta potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, sta stravolgendo il suo centrocampo. Ecco quali sono le intenzioni del club rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, rivoluzione a centrocampo: Modric c’è, due in arrivo

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - centrocampo - rivoluzione

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Rivoluzione a centrocampo per il Milan: Sulla lista delle partenze ci sarebbero Musah, Adli e Bennacer come possibile "sacrificio di lusso". Quale di queste tre eventuali cessioni sarebbe la più dolorosa? #Milan #Calciomercato #Bennacer #Musah #Adli #Mila Vai su Facebook

In merito alla rivoluzione in attacco ne avevo parlato già il 30 di Aprile qui https://milanistichannel.com/calciomercato-milan/milan-si-parla-di-centrocampo-e-difesa-ma-la-rivoluzione-sul-mercato-sara-in-attacco-il-motivo/amp/… Vai su X

Calciomercato Milan, rivoluzione a centrocampo: chi entra, chi esce; Milan, rivoluzione a centrocampo: preso Modric, Ricci vicino e ora assalto a Jashari. Ma prima una...; Milan, rivoluzione a centrocampo: le tre cessioni dietro l’angolo.

Milan, rivoluzione a centrocampo: Modric e Ricci per cambiare il cuore della squadra - Il Milan pronto a rivoluzionare il centrocampo: Modric e Ricci cambiano il gioco dei rossoneri, meno corsa e più palleggio Per ripartire con ambizioni rinnovate, il Milan ha scelto di rifondare il cuo ... Secondo calcionews24.com

MILAN NEWS | Rivoluzione a centrocampo: dopo Ricci, ora Jashari - E la prima evidenza è che il Diavolo sta operando una vera e propria rivoluzione a centrocampo. Segnala msn.com