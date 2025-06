Calciomercato Milan Pobega torna a ‘casa’ Calabria è svincolato

Il calciomercato del Milan si anima con importanti novità: Pobega torna a casa, mentre Calabria diventa svincolato. La sessione estiva promette emozioni e scelte strategiche per il futuro rossonero, tra conferme e nuovi stimoli. Resta sintonizzato per scoprire come si evolveranno le mosse dei grandi club italiani in questa fase cruciale. Le ultime notizie aprono un nuovo capitolo nel destino dei nostri giocatori più amati.

Calciomercato Milan, il Bologna ha annunciato il non riscatto di Pobega. Via anche Davide Calabria, che ora è svincolato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

