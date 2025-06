Calciomercato Milan l’importante decisione dei rossoneri su Xhaka

Il calciomercato del Milan vive un momento di svolta: l’importante decisione sui dubbi riguardo a Granit Xhaka, obiettivo di lunga data, porta i rossoneri a riconsiderare le proprie strategie. Dopo settimane di trattative e rumors, si fa strada la consapevolezza che l’affare potrebbe non andare in porto. Un bivio che potrebbe influenzare il futuro del centrocampo milanista e le ambizioni per la stagione. Ma cosa succederà davvero?

Granit Xhaka, obiettivo del Milan per il centrocampo in questa sessione di calciomercato, si allontana dai rossoneri.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

