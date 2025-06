Calciomercato Milan Inter su Leoni! Al Parma 30 milioni e anche un favore

Il calciomercato infiamma le stagioni estive di Milan e Inter, con il nome di Giovanni Leoni al centro delle attenzioni. Il giovane difensore del Parma, stimato per le sue qualità e valutato circa 30 milioni di euro, potrebbe presto approdare a Milano, ma non nella squadra rossonera: si vocifera infatti un possibile trasferimento all’Inter, offrendo un vero colpo di scena e un favore inatteso ai nerazzurri.

Giovanni Leoni, difensore del Parma che piace al Milan per questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe finire sì a Milano, ma all'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Inter su Leoni! Al Parma 30 milioni e anche un favore

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - inter - leoni

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-duello-leoni-inter-ultime/… Calciomercato Milan Duello con l'Inter per Leoni Vai su X

Derby di mercato tra #Milan e #Inter per #Leoni. #calciomercato #SerieA Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/ron7r6Z https://buff.ly/9949nc3 Vai su Facebook

Inter, scatto per Leoni: come può anticipare per la concorrenza del Milan; Diretta live calciomercato 30 giugno 2025, Inter-Leoni, Vlahovic blocca David e Juve, pronto annuncio Napoli, emergenza Roma; Calciomercato Milan, insidia Inter per Leoni: pronta una super offerta.

Calciomercato Milan: duello con l'Inter per Leoni del Parma? - Calciomercato Milan, l’Inter è pronta a beffare il club rossonero per Giovanni Leoni, difensore centrale classe 2006 del Parma Il calciomercato estivo entra nel vivo e le big italiane si muovono con ... Scrive milannews24.com

Inter, scatto per Leoni: come può anticipare per la concorrenza del Milan - L`Inter è attesa da una grande sfida negli Stati Uniti d`America: la formazione nerazzurra sta preparando, infatti, la partita che la vedrà contrapposta a una vecchia. Come scrive calciomercato.com