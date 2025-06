Calciomercato Milan il Napoli saluta Okafor | lo svizzero torna in rossonero

Il calciomercato estivo scuote le emozioni dei tifosi, e questa volta Napoli dice addio a Okafor, il talentuoso attaccante svizzero. Ma nel grande mosaico del mercato, il Milan si prepara a riabbracciare un volto caro: Okafor torna in rossonero, portando con sé speranze e ambizioni per una stagione da protagonisti. Un nuovo capitolo sta per iniziare, e i cuori di Milano battono più forte.

Calciomercato Milan, la SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. Tra questi anche Okafor.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il Napoli saluta Billing, Okafor e Scuffet: la nota ufficiale del club - Nel giorno che chiude la stagione sportiva 2024/25, scadono i prestiti dei tre calciatori arrivati a gennaio da Bournemouth, Milan e Cagliari

