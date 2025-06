Calciomercato Milan Guirassy piace ma bisogna aspettare | il motivo

Serhou Guirassy, attaccante del Borussia Dortmund, è tornato nel mirino del Milan anche in questa sessione estiva di calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Guirassy piace ma bisogna aspettare: il motivo

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - guirassy - piace

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Jashari e Ricci a centrocampo: con questi due acquisti il Milan farebbe il salto di qualità Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Guirassy piace ma bisogna aspettare: il motivo; Guirassy, il Milan ci riprova: piace ad Allegri; CorSport – Milan, da Guirassy a Retegui e Mitrovic: rebus attaccante per Allegri.

Il Milan ci riprova per Guirassy, ma il Borussia fa muro: la richiesta per liberarlo - Il Milan valuta Serhou Guirassy, ma il Borussia Dortmund pone ostacoli con una valutazione fuori budget per il club italiano. Scrive msn.com

Guirassy, il Milan ci riprova: piace ad Allegri - L'identikit è stato tracciato da Igli Tare in settimana: a Massimiliano Allegri serve un uomo forte in area di rigore, capace di dominare fisic ... Come scrive msn.com