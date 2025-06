Calciomercato Milan Di Marzio | Jashari si tratta col Brugge Vagnati su Ricci …

Il calciomercato del Milan infiamma le vetrine di gennaio, e le ultime notizie di Gianluca Di Marzio svelano dettagli esclusivi su Jashari in trattativa con il Brugge e le mosse di Vagnati per Ricci. I rossoneri sono determinati a rinforzarsi, puntando su giovani talenti e operazioni strategiche. Rimanete sintonizzati per scoprire come si evolveranno queste intricanti trattative, pronte a scrivere il futuro di casa Milan.

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, si è espresso sul mercato del Milan. Ecco le ultime novità su Jashari e Samuele Ricci. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Di Marzio: “Jashari, si tratta col Brugge”. Vagnati su Ricci …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - marzio - jashari

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato | #Milan, presentata una nuova offerta da 30 milioni fissi per #Jashari: si attende la risposta del #Club Brugge @SkySport Vai su X

Il Milan punta i talenti del Bruges: dopo Jashari, pronta la proposta per il classe 2000 Maxim De Cuyper ? Come riportato da Calciomercato.com sono mesi che i rossoneri puntano il terzino, ma con la partenza ormai certa di Theo tutto si fa più concreto: ron Vai su Facebook

Calciomercato Milan, Di Marzio: “Jashari, si tratta col Brugge”. Vagnati su Ricci …; Milan, Dzemaili su Jashari: “È sempre stato un leader, quest’anno mi ha sorpreso”; Di Marzio: Nuova offerta Milan per Jashari, 30 milioni fissi senza bonus.

Milan, da Ricci a Jashari: il punto sul centrocampo rossonero - I rossoneri attendono Ricci, intanto continuano a trattare per Jashari e Javi Guerra ... gianlucadimarzio.com scrive

Milan, svolta per Jashari: annunciato un altro colpo - Ardon Jashari resta un nome caldo per il calciomercato del Milan: annunciato un altro colpo a centrocampo per i rossoneri ... Come scrive spaziomilan.it