Calciomercato Milan assalto a Jashari | la reale distanza con il Bruges

Il calciomercato estivo si accende con il Milan all’assalto di Jashari, un obiettivo strategico per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, il Bruges resiste e alza il muro, rendendo la trattativa ancora più sfidante. Quanto sarà forte la volontà del Milan di chiudere l’affare? La risposta si deciderà nelle prossime ore, alimentando le aspettative dei tifosi rossoneri.

Ardon Jashari è un obiettivo concreto del Milan per rinforzare il centrocampo in questo calciomercato estivo. Ma i belgi fanno muro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, assalto a Jashari: la reale distanza con il Bruges

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

