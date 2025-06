Calciomercato Milan arriva Ricci | una scommessa come Pirlo e Tonali

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con l’arrivo di Samuele Ricci, giovane talento del Torino e della Nazionale, considerato una scommessa da seguire con attenzione come lo furono Pirlo e Tonali. Classe 2001, Ricci rappresenta un investimento strategico per il futuro rossonero, pronto a scrivere nuove pagine di successo. La sua adozione al Milan potrebbe davvero cambiare le carte in tavola, puntando a consolidare il centrocampo dei top club.

Samuele Ricci, classe 2001, regista del Torino e della Nazionale Italiana, approda al Milan in questo calciomercato estivo sulle orme dei top. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, arriva Ricci: una scommessa come Pirlo e Tonali

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - ricci - arriva

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Samuele Ricci al Milan è fatta. Arriva dal Torino per 25 milioni di euro. Un rinforzo giovane e di qualità per il nostro centrocampo. #Milan #Ricci #Calciomercato #samuelericci #milannews24 Vai su Facebook

#Calciomercato @acmilan, ecco #Ricci: visite, firma e raduno? Non è detto - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers Vai su X

Calciomercato Milan, arriva Ricci: una scommessa come Pirlo e Tonali; Calciomercato Milan, Samuele Ricci è il secondo colpo a centrocampo; Milan, è fatta per l'arrivo di Ricci dal Torino: le cifre.

Calciomercato Milan, Samuele Ricci è il secondo colpo a centrocampo - Ai granata un totale di 25 milioni, al giocatore un contratto di cinque anni per 2,5 milioni a stagione ... Si legge su ilgiorno.it

Calciomercato Milan News/ Fatta per Ricci ma è caos sulle altre trattative a centrocampo! - Calciomercato Milan News: affare in chiusura per l'arrivo di Samuele Ricci, nelle casse del Torino andranno 22 milioni di euro più 3 di bonus. Lo riporta ilsussidiario.net