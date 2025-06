Calciomercato Juventus guai in vista per Comolli e Scanavino! Quell’esubero ha rifiutato una proposta monstre | il problema continua a rimanere sul groppone! Cosa succede

Il calciomercato della Juventus si scalda, ma le notizie non sono affatto positive. Comolli e Scanavino si trovano di fronte a un ostacolo imprevisto: un esubero ha rifiutato una proposta monstre, complicando le trattative in entrata. La questione Vlahovic diventa il nodo centrale di questa torrida estate di mercato, con rischi concreti di blocco e nuove tensioni. Cosa succederĂ nei prossimi giorni?

Calciomercato Juventus, Comolli e Scanavino rischiano di vedersi bloccare le trattative in entrata da lui: non accetta quella super proposta. Il calciomercato Juventus potrebbe dover gestire il problema Dusan Vlahovic in sede di trattative durante questa rovente estate. Il centravanti serbo guadagnerĂ 12 milioni di euro netti per tutta la prossima stagione, se dovesse rimanere. In caso di addio, sempre piĂą probabile da Madama, vorrebbe avere la certezza di mettere in tasca un ingaggio simile. Questo, però, non significa che il serbo si farĂ andare bene qualsiasi club in grado di accontentare le sue esigenze. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, guai in vista per Comolli e Scanavino! Quell’esubero ha rifiutato una proposta monstre: il problema continua a rimanere sul groppone! Cosa succede

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - comolli - scanavino

Calciomercato Juventus, “sgarbo” all’Inter? La società bianconera si inserisce prepotentemente su un obiettivo nerazzurro. Tutti i dettagli di questo possibile duello! - Il calciomercato sta dando vita a un acceso duello tra Juventus e Inter, con i bianconeri che si fanno avanti su un obiettivo nerazzurro.

Ecco il comunicato della Juventus in merito alla firma di Comolli La Juventus dĂ il benvenuto a Damien Comolli, che, dal 4 giugno 2025, entra in SocietĂ assumendo il ruolo di Direttore Generale, con riporto diretto al Chief Executive Officer Maurizio Scanavino Vai su Facebook

Mercato Juve, nelle scorse ore summit in Florida: il piano; Juventus, Scanavino: Incrementata sostenibilità nonostante i risultati. Comolli preso per migliorarli; LIVE TJ - COMOLLI: “Felice di essere qui. Tudor sarà il nostro allenatore nella stagione 25/26. Su....

Juventus, Scanavino: "Incrementata sostenibilità nonostante i risultati. Comolli preso per migliorarli" - Nel giorno in cui la Juventus inaugura il suo nuovo ciclo e in cui il direttore generale Damien Comolli si è presentato alla stampa, in conferenza si è presentato. Riporta calciomercato.com

Juventus, Scanavino: "Incrementata sostenibilità nonostante i risultati. Comolli preso per migliorarli" - Calciomercato.com - Nel giorno in cui la Juventus inaugura il suo nuovo ciclo e in cui il direttore generale Damien Comolli si è presentato alla stampa, in conferenza si è presentato. Si legge su calciomercato.com