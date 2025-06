Calciomercato Juventus da David ad Azpilicueta | Vlahovic ferma i sogni di Comolli

calciomercato, con i riflettori puntati sui possibili acquisti di David, Azpilicueta e Vlahovic. Sono sogni che alimentano la passione dei tifosi e che potrebbero rivoluzionare lo scenario bianconero. Con il countdown ormai agli sgoccioli, la Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo, ma le mosse non si sono fatte attendere: il mercato è già in fermento e le strategie sono pronte a prendere forma.

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo, canta Luciano Ligabue, e la Juventus quei sogni vuole costruirli partendo dal mercato. Il countdown che darà il semaforo verde all’ apertura del calciomercato scadrà domani, 1 luglio. Da quel momento sarà possibile siglare i contratti per i nuovi acquisti. Le squadre però non sono rimaste ferme e si sono già attivate. Tra queste c’è anche la Juventus, che è alla ricerca di innesti, in particolare nel reparto offensivo, per rafforzare la rosa. Se il focus è sull’attacco, il Direttore Generale bianconero Damien Comolli valuta anche interventi mirati in difesa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com