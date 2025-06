Calciomercato Juventus cresce l’ottimismo su quel colpo | Comolli prepara l’affondo decisivo! Cosa succede

Il calciomercato Juventus accelera con ottimismo crescente: il club prepara l'affondo decisivo per Jonathan David, uno dei nomi più caldi di questa estate. Con l'interesse ormai avvalorato dai rumors e una strategia ben precisa, i tifosi sognano già il grande colpo a zero che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione. La domanda ora è: cosa succederà nei prossimi giorni? Restate sintonizzati, perché l'estate bianconera promette scintille.

