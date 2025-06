Calciomercato Juve un attacco da rifare | da Vlahovic a David programmate le prossime tre mosse L’agenda dei bianconeri

Il calciomercato della Juventus si prepara a rivoluzionare il reparto offensivo, puntando a rinnovare un attacco che necessita di nuovi stimoli. Da Vlahovic a David, i bianconeri tracciano la strategia con tre mosse fondamentali per rafforzare la rosa e tornare protagonista in Italia e in Europa. L’agenda dei dirigenti è fittissima, ma le prossime settimane saranno decisive: ecco cosa ci aspetta nel futuro prossimo della Juve.

