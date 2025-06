Calciomercato Juve | Triplo Colpo Stoccarda?

Il calciomercato della Juventus si infiamma con voci di un possibile triplo colpo dallo Stoccarda, puntando a rinforzare il team con tre talenti provenienti dalla Bundesliga. Jeff Chabot, Maximilian Mittelstädt e Demirovi sono i nomi più caldi sulla lista di Damien Comolli, in un'operazione da oltre 80 milioni di euro che potrebbe rivoluzionare il mercato estivo bianconero. La Juventus è pronta a sorprenderci ancora: ecco cosa aspettarci.

Calciomercato Juve: Triplo Colpo dallo Stoccarda? Chabot, Mittelstädt e Demirovi? nel Mirino. La Juventus guarda in Bundesliga per il suo prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riporta Kicker, la Vecchia Signora sarebbe sulle tracce di ben tre calciatori dello Stoccarda, in un’operazione che, se concretizzata, potrebbe superare gli 80 milioni di euro. Il dirigente Damien Comolli ha cerchiato in rosso i nomi di Jeff Chabot, Maximilian Mittelstädt ed Ermedin Demirovi?, profili che potrebbero rinforzare significativamente difesa e attacco bianconero. Jeff Chabot: Il Pilastro Difensivo da 20 Milioni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com