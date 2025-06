Calciomercato Juve occhi sul difensore del futuro? Comolli l’ha messo nel mirino | si è messo in risalto al Mondiale per Club e… Tutti i dettagli sul possibile colpo

Il calciomercato della Juventus si infiamma con un nuovo obiettivo: Federico Pereira, giovane difensore uruguaiano con passaporto italiano, ha conquistato l’attenzione dei bianconeri. Dopo aver brillato al mondiale per club, il talento del Pachuca potrebbe presto vestire la maglia juventina, consolidando il reparto difensivo e proiettando la squadra verso nuovi traguardi. La possibilità di un colpo che può fare la differenza è sempre più concreta...

Calciomercato Juve, occhi sul difensore del futuro? Ci sono importanti aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Nuovo nome per il calciomercato Juve in chiave difensiva. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, il club bianconero ha messo nel mirino Federico Pereira, difensore classe 2000 attualmente in forza al Pachuca. Il centrale uruguaiano, con passaporto italiano, rappresenta una soluzione interessante anche sul piano regolamentare: non occuperebbe uno slot da extracomunitario. Cresciuto nel Liverpool Montevideo, è passato al Toluca nel gennaio 2024, vincendo subito il campionato messicano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, occhi sul difensore del futuro? Comolli l’ha messo nel mirino: si è messo in risalto al Mondiale per Club e… Tutti i dettagli sul possibile colpo

In questa notizia si parla di: messo - juve - difensore - calciomercato

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

#Calciomercato | La #Juve accelera per #Boyomo! Difensore dell’Osasuna nel mirino: offerta pronta Vai su Facebook

Calciomercato Roma - Giallorossi su Aguerd: anche la Juventus sul difensore #ASRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-giallorossi-su-aguerd-anche-la-juventus-sul-difensore-269057… Vai su X

Calciomercato Juve, occhi sul difensore del futuro? Ultime; Juve e Marsiglia si potrebbero sfidare per un difensore; Calciomercato Juventus, per i bookie arriva un difensore. E Osimhen....

Chi è Federico Pereira, il difensore col passaporto italiano accostato alla Juve: caratteristiche e storia. Tutto quello che c’è da sapere - Chi è Federico Pereira, il difensore col passaporto italiano accostato alla Juve: tutti i dettagli sul calciatore accostato ai bianconeri Nuovo nome sul taccuino della Juventus per rinforzare la retro ... Da juventusnews24.com

Federico Pereira Juve, nuovo nome per la difesa del futuro! Identikit, cifre e tutti i dettagli sul possibile colpo. Ultime - Federico Pereira Juve, nuovo nome per la difesa del futuro: tutti gli aggiornamenti sul possibile colpo Nuovo nome per il calciomercato Juve in difesa. Da juventusnews24.com