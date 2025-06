Calciomercato Juve LIVE | David sempre più vicino ai bianconeri passi in avanti anche per Wesley

Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: tra avanzamenti per David e Wesley, i bianconeri sono pronti a rafforzare la rosa con mosse strategiche e mirate. Segui con noi tutte le ultime indiscrezioni, incontri e affari conclusi in tempo reale, perché il mercato non si ferma mai e ogni scelta può fare la differenza per il futuro della Vecchia Signora. Restate sintonizzati, il meglio deve ancora arrivare!

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. Indice dei contenuti. Ultimissime calciomercato Juve: LUNEDÃŒ 30 GIUGNO 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: David sempre più vicino ai bianconeri, passi in avanti anche per Wesley

In questa notizia si parla di: calciomercato - juve - david - vicino

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Translate postIl punto sul calciomercato con le notizie di giornata di @DiMarzio : il Como è vicino a Morata, mentre la Juventus ci prova per David. Intanto il Napoli conferma l’accordo con Juanlu in attesa… A cura di @antoniolobotka ? @lucacerchione Vai su X

? Calciomercato Juve, David aspetta: cosa serve ora. Sancho e Conceiçao, destini incrociati Vai su Facebook

Calciomercato Juve, Comolli pronto a chiudere David: spunta la data chiave; Accordo sull'ingaggio e limiti alle commissioni: Juve e David sempre più vicini; Giroud vicino al Lilla, adesso la Juve aspetta David.

Calciomercato: la Juventus punta sull'ambo Wesley e David, Fiorentina su Esposito, Dodò piace al Milan - Calciomercato: anche Beltran può lasciare la Fiorentina, il Genoa punta al prestito di Carboni dall'Inter, colpo del Lecce in difesa, il Padova sogna il Papu Gomez ... Come scrive sport.virgilio.it

Juventus, Comolli ha scelto Wesley: blitz nella notte e retroscena David - Wesley Juventus – Il calciomercato della Juventus scalda i motori e si prepara a entrare concretamente nel vivo. Si legge su fantamaster.it