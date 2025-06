Calciomercato Juve | dal problema commissioni per David al rischio Kolo Muani passando per un retroscena che riguarda la difesa Tutte le novità sulle trattative bianconere

Il calciomercato della Juventus si anima tra retroscena, questioni di commissioni per David e il rischio legato a Kolo Muani. Mentre i bianconeri cercano di rinforzarsi, emergono ostacoli e sorprese sulla difesa e le trattative più calde. Redazione JuventusNews24 vi tiene aggiornati sulle ultime novità e sui colpi di scena che potrebbero cambiare le sorti della rosa. Scopriamolo insieme, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

Nel corso dell'edizione estiva de "La Domenica Sportiva", Ciro Venerato ha fatto il punto sul calciomercato Juve. Ecco cos'ha detto il giornalista, nonchĂ© esperto di mercato, sulle principali mosse bianconere. ATTACCO JUVE – « Comolli è tornato negli Stati Uniti e ha assistito alla sfida tra Flamengo e Bayern Monaco. Ha avuto una call con David, c'è un accordo di massimo sullo stipendio per 6 mln più 2 di bonus per 5 anni. I problemi restano le cifre sulle commissioni e il bonus alla firma: la Juventus non intende versare 12 milioni di commissioni agli agenti, ma la metĂ .

