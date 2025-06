Calciomercato Juve cresce l’ottimismo per il grande colpo! C’è stata una call con Comolli | ecco cosa manca per la fumata bianca Rivelazione

Il calciomercato della Juventus si infiamma, con ottimismo in crescita per il grande colpo che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Dopo una call strategica con Comolli, si delineano i dettagli finali che potrebbero portare alla fumata bianca. La tensione sale, e i tifosi attendono con trepidazione l’annuncio ufficiale. L’obiettivo ora è capire cosa manca ancora per coronare questo sogno, perché l’attesa sta per giungere al termine.

Calciomercato Juve, cresce l’ottimismo per il grande colpo. Novità sul futuro dell’obiettivo di mercato dei bianconeri. A La Domenica Sportiva, l’esperto di mercato Ciro Venerato ha fatto il punto anche sul calciomercato Juve ed in particolare sul futuro di Jonathan David. I bianconeri avanzano. CALCIOMERCATO JUVE – « Comolli è tornato negli Stati Uniti e ha assistito alla sfida tra Flamengo e Bayern Monaco. Ha avuto una call con David, c’è un accordo di massima sullo stipendio per 6 mln più 2 di bonus per 5 anni. I problemi restano le cifre sulle commissioni e il bonus alla firma: la Juventus non intende versare 12 milioni di commissioni agli agenti, ma la metà . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, cresce l’ottimismo per il grande colpo! C’è stata una call con Comolli: ecco cosa manca per la fumata bianca. Rivelazione

In questa notizia si parla di: juve - calciomercato - cresce - ottimismo

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

#Calciomercato #Juventus, cresce l’ottimismo su quel colpo #Comolli prepara l’affondo decisivo! Cosa succede Vai su X

? Fumata bianca sempre più vicina per Jonathan #David alla #Juventus! I bianconeri sono a un passo dal chiudere per il grande colpo in attacco Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'annuncio è atteso tra il post Manchester City e gli ott Vai su Facebook

Calciomercato Juventus, cresce l'ottimismo: pronto l'affondo; Calciomercato Juve, cresce l'ottimismo per il grande colpo; Gazzetta - David, Juve in pole.

Calciomercato Juventus, cresce l’ottimismo su quel colpo: Comolli prepara l’affondo decisivo! Cosa succede - L'attaccante che oggi finisce il suo contratto con il Lille piace molto alla Juventus che sta cercando di portarlo in bianconero ma che è molto preoccupata per le condizioni del giocatore che non è ... Da informazione.it

Calciomercato Juve, cresce l’ottimismo per David: l’offerta è la migliore, i tempi per la risposta - Le ultime sulle mosse di calciomercato della Juve, con l’interesse nei confronti di Jonathan David. Scrive calcionews24.com