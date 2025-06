Calciomercato Juve Comolli pronto a passare all’attacco | da Wesley a David l’estate bianconera può ora decollare Il punto

Il calciomercato della Juventus si infiamma: Comolli è pronto a scendere in campo, puntando forte su Wesley e David per rinforzare la rosa di Tudor. Le strategie si fanno più chiare e l’estate bianconera potrebbe finalmente decollare, portando grandi novità e opportunità. Resta con noi per scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti e le mosse di questa intensa sessione di mercato.

sulle manovre. Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il calciomercato Juve, sempre alla ricerca di innesti di qualità con cui alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Tudor. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese in queste ultime ore Comolli ha intensificato il pressing per Wesley facendo passi in avanti verso le richieste del Flamengo. C'è fiducia dunque come per David, che resta il primissimo obiettivo.