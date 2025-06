Calciomercato Inter ora tutto su Leoni | stanziata la cifra per il colpo in difesa!

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: dopo aver messo a segno il colpo Ange-Yoan Bonny, ora i nerazzurri puntano tutto su Giovanni Leoni del Parma. La strategia è chiara e la cifra stanziata indica la volontà di rafforzare con decisione la linea difensiva. Con il Milan in agguato, l’Inter si prepara a sfidare la concorrenza per assicurarsi il giovane talento e completare il progetto di rinforzo. La prossima settimana potrebbe essere decisiva!

Ecco il piano dei nerazzurri per strapparlo al Parma. Fatto il colpo Ange-Yoan Bonny, gli uomini del calciomercato Inter hanno intenzione di regalare al piĂą presto a Cristian Chivu un nuovo innesto, anch’esso proveniente dal Parma. L’obiettivo numero uno per la difesa rimane infatti Giovanni Leoni, nonostante la concorrenza del Milan e l’elevata valutazione fatta dai ducali per il centrale classe 2006. Secondo la Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno un piano d’azione ben preciso e hanno giĂ prefissato la cifra da poter spendere per portare a casa il giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, ora tutto su Leoni: stanziata la cifra per il colpo in difesa!

In questa notizia si parla di: colpo - inter - calciomercato - tutto

L’Inter stringe per Luis Henrique: ma c’è anche un altro colpo in canna | CM.IT - L'Inter accelera per Luis Henrique, ma c'è anche un altro affare in vista. Il club nerazzurro punta a chiudere prima del Mondiale per Club l'arrivo del jolly brasiliano del Marsiglia.

Calciomercato Inter, è tutto fatto: Ausilio chiude il colpo #Inter #Calciomercato #SpazioInter #SerieA Vai su X

L’Inter accelera per Rovella della Lazio: sarà lui il colpo del calciomercato? #Calciomercato #Inter #Lazio #Rovella Nel mondo del calciomercato, dove ogni mossa può cambiare le sorti di una stagione, l’attenzione si concentra ancora una volta su Nicolò Rov Vai su Facebook

Inter, subito 4 colpi per Chivu: scelto il nome del primo; Inter, primo colpo per Chivu! Di Marzio conferma tutto / Calciomercato; Calciomercato Inter / Colpo di scena: “Chivu fa saltare tutto”.

Calciomercato 2025: la Juventus punta Balerdi, Immobile vicino al Bologna, Bonny all’Inter. Trattative, conferme e smentite. - Calciomercato 2025: la Juventus punta Balerdi, Immobile vicino al Bologna, Bonny all’Inter. Lo riporta monza-news.it

Calciomercato Inter, è tutto fatto: Ausilio chiude il colpo - L’Inter sta chiudendo l’operazione in entrata: è in arrivo un nuovo rinforzo di spessore per mister Cristian Chivu. spaziointer.it scrive