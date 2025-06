Calciomercato Inter ora si aprono le cessioni | due big a rischio ecco chi può lasciare 

Il calciomercato Inter entra nel vivo, con le cessioni estive che potrebbero rivoluzionare la rosa nerazzurra. Due big sono a rischio partenza, alimentando attese e speculazioni tra tifosi e addetti ai lavori. Con un investimento complessivo ormai vicino ai 70 milioni di euro, la squadra non si ferma: il futuro di alcuni giocatori resta incerto. Ecco chi potrebbe lasciare l’Inter e cosa ci aspetta nelle prossime settimane.

Il calciomercato Inter entra nel vivo, ora che si aprono le cessioni estive, ecco i due big a rischio, vediamo chi può lasciare il club. Il calciomercato Inter sta continuando a investire in maniera decisa sul mercato, con un investimento complessivo che, grazie all'arrivo di Bonny dal Parma, ha ormai sfiorato i 70 milioni di euro. Il club nerazzurro, però, non si ferma qui e ha giĂ messo nel mirino Leoni, per il quale serviranno altri 30 milioni. Parallelamente, si cercherĂ di rientrare in parte della spesa con alcune cessioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, il momento delle cessioni è inevitabile e non dipende solo dalla complessa questione di Calhanoglu, ancora da risolvere (voci sempre insistenti sul Galatasaray ).