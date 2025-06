Calciomercato Inter Marotta fa sul serio per il difensore | serve…

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: Beppe Marotta ha deciso di fare sul serio per rinforzare la difesa, puntando con determinazione su Giovanni Leoni. Il giovane talento classe 2006 rappresenta la scelta preferita dei nerazzurri, ma il Parma rende la trattativa complessa. Ora, tutto dipende da un dettaglio cruciale che potrebbe far esplodere l’affare: ecco qual è...

Il calciomercato Inter è più attivo che mai, Beppe Marotta adesso fa sul serio per il difensore, per arrivare al colpo adesso serve solo.. Il calciomercato Inter continua a puntare con decisione su Giovanni Leoni per rinforzare il proprio reparto difensivo. Il centrale classe 2006 è in cima alle preferenze dei dirigenti nerazzurri, ma il club deve fare i conti con le alte richieste del Parma. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi di acquistarlo quest’estate e lasciarlo un’altra stagione in prestito a Parma non è stata esclusa. Il club emiliano, infatti, ha ben chiaro il valore del suo giovane talento, consapevole che fra un anno il suo prezzo potrebbe raddoppiare. 🔗 Leggi su Internews24.com