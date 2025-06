Calciomercato Inter LIVE | fatta per Bonny è sfida con il Napoli per De Winter novità su Ederson sfuma Mosquera

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento: tra sfide con il Napoli, novità su Ederson e trattative che si intensificano, i nerazzurri non mollano mai. Con incontri strategici e indiscrezioni in tempo reale, la società prepara il terreno per il futuro, puntando sempre a rafforzare la rosa con attenzione e lungimiranza. Segui con noi tutte le evoluzioni di questa estate calda, perché ogni decisione può cambiare le sorti del club.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: fatta per Bonny, è sfida con il Napoli per De Winter, novità su Ederson, sfuma Mosquera

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter - fatta - bonny

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

#Inter, fatta per #Bonny : arriva il nuovo colpo per l’attacco nerazzurro. #calciomercato Tutti i dettagli su https://barzacom.it Entra nel gruppo Telegram: https://buff.ly/ron7r6Z https://buff.ly/aWTBlNN Vai su X

Calciomercato Serie A: Bonny all’Inter per 24 mln, Osimhen aspetta la Juve? Incubo Uefa per la Roma, Lazio su Weah, Immobile a Bologna. Milan vicino a Leoni del Parma: derby di mercato vinto sui nerazzurri Vai su Facebook

Inter-Bonny, si chiude: negli Usa per gli eventuali quarti. I dettagli; Bonny-Inter, tutto fatto: martedì visite mediche e firma prima della partenza per gli USA per il Mondiale per club. I dettagli; Inter-Bonny, è fatta: le cifre e i dettagli del contratto del francese.

Calciomercato Serie A / Inter, fatta per Bonny dal Parma. Como su Thiaw - Le notizie di oggi, domenica 29 giugno, di calciomercato in Serie A: l'Inter si assicura il colpo Bonny dal Parma ... Come scrive msn.com

Calciomercato Inter News/ Inter, è fatta per Bonny. Si sogna uno tra Nico Paz e Arda Guler (29 giugno 2025) - Calciomercato Inter News: si chiude la telenovela dopo che le squadre hanno raggiunto l'accordo definitivo per il trasferimento (29 giugno 2025) ... Scrive ilsussidiario.net