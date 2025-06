Calciomercato Inter Hojlund solo se parte Taremi

L'Inter si prepara a rivoluzionare il proprio attacco, puntando su giovani promesse per un futuro più solido. La grande novità? Hojlund, il talentuoso centravanti danese del Manchester United, potrebbe vestire nerazzurro solo se Taremi dovesse lasciare Milano. Una mossa strategica che potrebbe cambiare le sorti del calciomercato interista e definire le prospettive della rosa in vista della prossima stagione.

Inter, rivoluzione in attacco: la situazione di Hojlund L’Inter sta ridisegnando il proprio reparto offensivo con un occhio al futuro, puntando su giovani talenti per ringiovanire la rosa. La dirigenza nerazzurra, guidata da Marotta e Ausilio, ha già avviato contatti per Rasmus Hojlund, il centravanti danese del Manchester United, considerato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Hojlund solo se parte Taremi

In questa notizia si parla di: hojlund - inter - calciomercato - taremi

CM.com – Inter, Taremi fuori dai piani: intermediari al lavoro, spunta l’ipotesi Fulham. E si lavora sull’alternativa a Hojlund | Primapagina - L’estate di calciomercato si infiamma: secondo Calciomercato.com, l’Inter avrebbe messo da parte Taremi, aprendo la porta a nuove opzioni.

Translate postIl calciomercato #Inter è una bolgia! La verità sui tre nomi... Calciomercato Inter, Gazzetta svela: Bonny, Hojlund, ecco a che punto siamo! Mentre Taremi… Vai su X

L'Inter aspetta offerte per Taremi Tutto su Hojlund in caso di addio dell'ex Porto? Vai su Facebook

Inter, Taremi fuori dai piani: intermediari al lavoro, spunta l’ipotesi Fulham. E si lavora sull’alternativa a Hojlund; Il nodo Taremi non si scioglie: la situazione resta complicata; L'attacco il primo problema per Chivu, Hojlund e Bonny le possibili soluzioni.

Sky – Attacco Inter, il mercato ruota attorno a Taremi: contatti per questo nome in entrata - Il mercato dell'Inter in entrata in attacco ruota attorno al nome di Mehdi Taremi: ecco le ultimissime da Sky Sport ... Riporta fcinter1908.it

Taremi, futuro ancora incerto: l’Inter cerca una soluzione. Hojlund? Si sta lavorando su… - L’Inter continua a sondare il mercato per trovare a Taremi una nuova destinazione dopo una stagione travagliata ... Come scrive fcinter1908.it