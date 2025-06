Calciomercato Inter finalmente un attacco a forza quattro

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo reparto offensivo, annunciando un attacco a forza quattro che promette di essere la vera arma vincente della stagione 2023/24. Sebbene il mercato non sia ancora ufficialmente aperto, la dirigenza nerazzurra ha già delineato una strategia ambiziosa, puntando a rafforzare la profondità qualitativa del settore più cruciale. Il futuro sembra scritto: i tifosi possono attendersi grandi novità e una nuova fase di competitività .

Non è ancora tempo (ufficiale) di calciomercato – finestre ad hoc del Mondiale per Club escluse – ma la dirigenza dell' Inter sembra aver chiuso con largo anticipo la pratica relativa al problema principale della stagione 202324, ovvero l'attacco. O meglio la profondità qualitativa del reparto avanzato.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l'Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

