Calciomercato Inter adesso Oaktree spende | 100 milioni di regali per Chivu! Dai colpi già messi a segno a quelli in canna

Il calciomercato dell’Inter si anima con un entusiasmo senza precedenti: Oaktree si prepara a investire 100 milioni di euro, regalando a Chivu un futuro ancora più brillante. Dopo i colpi già portati a termine e le trattative in cantiere, è evidente che la nuova proprietà nerazzurra ha deciso di cambiare marcia. La strategia è chiara: puntare forte per rinvigorire la squadra e conquistare nuovi traguardi. La rivoluzione è appena iniziata.

: che cambio di rotta!. La linea guida tracciata da Oaktree per il calciomercato Inter di questa estate è stata chiara fin dalle prime battute, quando i nerazzurri avevano "prenotato" Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria già a gennaio. Adesso la nuova proprietà nerazzurra si appresta a sforare il tetto dei 100 milioni di euro spesi per fare i regali necessari a Cristian Chivu per dare un volto nuovo e giovane alla squadra. A parlare dei colpi già messi a segno e di quelli ancora in canna per i nerazzurri è la Gazzetta dello Sport.