Calciomercato il Milan riporta in Italia un ex Inter? Sembra che …

Il calciomercato infiamma le vetrine di Milano: il Milan, pronto a rinforzare il centrocampo, sembra aver messo gli occhi su un ex Inter. Rumors e indiscrezioni alimentano l’attesa, svelando come i rossoneri possano sorprendere con un colpo a centrocampo. La trattativa è in fase avanzata e, tra smentite e rumors, i tifosi sognano già il ritorno di un talento che potrebbe fare la differenza. La prossima settimana sarà decisiva.

Il Milan acquisterĂ almeno un regista davanti alla difesa in questo calciomercato estivo: 'rumors' portano dritti dritti a un ex nerazzurro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan riporta in Italia un ex Inter? Sembra che …

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - riporta - italia

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

RICCI AI SALUTI? Come riporta l’esperto di mercato Fabrizio #Romano il #Milan sta per chiudere l’operazione per Samuele #Ricci. Il centrocampista italiano potrebbe salutare il #Torino a breve. #Ricci avrebbe accettato la proposta dei rossoneri, i qu Vai su Facebook

Arrivata la conferma: è fatta per l'arrivo di Modric al Milan; Milan, ecco perché Allegri è la scelta giusta per iniziare il nuovo corso; Milan, Conceicao: “Non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo vincere la finale. Jovic? Ha perso qualche chilo”.

Theo Hernandez? E’ solo un ricordo | Tare anticipa tutti per il nuovo terzino: lo riporta in Italia a prezzo stracciato - Calciomercato Milan, Theo Hernandez è solamente un ricordo: con l'imminente addio del francese il ds Tare lo rimpiazza subito ... Riporta interdipendenza.net

Calciomercato Milan, Bakoune al Monza: trattativa definita - Calciomercato Milan, conferme sull’imminente arrivo di Bakoune al Monza: spunta la percentuale sulla futura rivendita Il calciomercato Milan giovanile è in fermento, e una delle notizie più rilevanti ... Secondo milannews24.com