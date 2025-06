Calciomercato il difensore si promette al Napoli | pronti 30 milioni

Il calciomercato infiamma le vetrine del calcio italiano, e il Napoli si prepara a fare l’ennesimo colpo da 30 milioni. Dopo aver accettato la destinazione, il difensore può diventare ufficialmente un nuovo acquisto partenopeo nel primo giorno di mercato, 1° luglio. La sessione estiva apre le porte a sogni e ambizioni: i tifosi azzurri sono pronti a vivere un’altra stagione da protagonisti. Resta da scoprire se questo investimento porterà nuovamente la vittoria.

Il Napoli può avere in mano l'ennesimo colpo di mercato: può arrivare per 30 milioni, dopo che ha accettato la destinazione. Domani, 1° luglio, inizia ufficialmente la sessione di mercato estiva, che apre così definitivamente la possibilità ai club di depositare i contratti con i nuovi calciatori all'interno degli uffici della Lega. Uno dei club più attivi sul fronte del mercato è sicuramente il Napoli, campione d'Italia in carico: i partenopei si sono presi piano piano in mano le redini della Serie A e ora è la squadra da battere all'interno del campionato italiano, non solo sul campo ma anche nelle varie trattative di mercato.

