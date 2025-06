Calciomercato Bennacer e non solo | ecco chi rientra dal prestito | VIDEO

Il calciomercato si anima con grandi ritorni e interessanti novità: da Bennacer a tanti altri talenti, scopriamo chi rientra dal prestito l’1 luglio e quale sarà il loro futuro. Squadra per squadra, analizziamo le strategie e le potenziali mosse delle società in vista di una stagione cruciale. Pronto a scoprire tutte le anteprime? Il video da Gazzetta.it ti svelerà ogni dettaglio!

